2021/11/20 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 9 مطلوبين بينهم “إرهابيان” وضبط عدد من العبوات والصواريخ.وقال الفريجي في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين وضبط عدد من الصواريخ والعبوات في كركوك المركز الخبري الوطني.

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