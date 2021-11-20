الدفاع تحسم الجدل بشأن عودة

2021/11/20 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، السبت، حصول موافقة

القائد العام للقوات المسلحة على عودة

"نظام البديل" للإجازات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض صفحات

مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال

الساعات الماضية كتاباً مزورا

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