ميسي يسجل اول اهدافه في الدوري الفرنسي ليقود فريقه للفوز بثلاثية

2021/11/20 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على ضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التى أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة […]

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