2021/11/20 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، أن واشنطن ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم “داعش”، وعدم إعادة بعثه من جديد.وقال أوستن في كلمة ألقاها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تؤكد التزامها بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان عدم عودة “داعش” المركز الخبري الوطني.

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