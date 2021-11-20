2021/11/20 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء تهاجر إلى البصرة ولقاء التحدي بين فرق الشمال الناصرية – باسم الركابي تستكمل اليوم الاحد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز باقامة خمس مواجهات مهمة تدخل من خلالها الفرق اختبارات غير سهلة تسعى البعض منها الى تعزيز وتعديل المراكز قبل ان ترى الاخرى نفسها امام مهمة مو اجهة الامور التي لاتحسد عليها جراء تواجدهافي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء تهاجر إلى البصرة ولقاء التحدي بين فرق الشمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء تهاجر إلى البصرة ولقاء التحدي بين فرق الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).