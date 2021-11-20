2021/11/20 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثّر في سلة الممتاز بغداد- الزمان تمكن نادي النفط، من حسم قمة دوي السلة الممتاز بعد تغلبه على فريق نادي الشرطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بنتيجة 84-67.وبعد ان سيطر نادي الشرطة على الفترة الاولى واستطاع انهائها بنتيجة 17-6 تدارك نادي النفط موقفه واستطاع انهاء الفترة الثانية لصالحه […]

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