2021/11/20 | 21:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثّر في سلة الممتاز بغداد- الزمان تمكن نادي النفط، من حسم قمة دوي السلة الممتاز بعد تغلبه على فريق نادي الشرطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بنتيجة 84-67.
وبعد ان سيطر نادي الشرطة على الفترة الاولى واستطاع انهائها بنتيجة 17-6 تدارك نادي النفط موقفه واستطاع انهاء الفترة الثانية لصالحه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثّر في سلة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعد ان سيطر نادي الشرطة على الفترة الاولى واستطاع انهائها بنتيجة 17-6 تدارك نادي النفط موقفه واستطاع انهاء الفترة الثانية لصالحه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثّر في سلة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط يجتاز الشرطة والحشد يتعثّر في سلة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).