2021/11/20 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخفاجي يلتقي فريق ذي قار لسلة الكراسي الناصرية – الزمان زار محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي فريق ذي قار لكرة السلة على الكراسي المتحركة للوقوف على استعدادتهم للاستحقاقات المقبلة والعمل على تقديم كافة انواع الدعم للاعبي الفريق.وقال المحافظ ان الادارة المحلية عازمة على توفير الاحتياجات الضرورية والوقوف مع الفريق وتشجيعه على ممارسة الأنشطة […]

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