2021/11/20 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استخدمت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها نشطاء حركة “السترات الصفر”، بمناسبة الذكرى الـ3 لتأسيس الحركة.وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية أصيب شخصان على الأقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس..



إصابات في اشتباك بين المحتجين والشرطة المركز الخبري الوطني.

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