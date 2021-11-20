2021/11/20 | 21:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AMqC5Xmm9Yc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إجراءات احترازية في العراق تحسبا لموجة رابعة من كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إجراءات احترازية في العراق تحسبا لموجة رابعة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).