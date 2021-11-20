2021/11/20 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _rKEYGSl2T0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية يعقد ندوة لبحث الاستثمار الاوفر للطاقة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية يعقد ندوة لبحث الاستثمار الاوفر للطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).