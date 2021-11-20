2021/11/20 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ضيف حصاد الرشيد بشأن شروط السيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I22Ow5ItDrY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ضيف حصاد الرشيد بشأن شروط السيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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