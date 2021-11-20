رئيس الصابئة المندائيين يشيد بـ’مبادرة’ البنك المركزي ترميم مبنى الطائفة

2021/11/20 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، السبت، أن صندوق المبادرة المجتمعية تعدى الحدود المتعارف عليها في القطاع المصرفي.

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وذكر بيان للبنك تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، أن "مخيف شارك أبناء الصابئة المندائيين احتفالهم بانتهاء تأهيل وترميم مبنى الطائفة في بغداد، بتمويل من صندوق المبادرة المجتمعية الذي يرعاه البنك المركزي العراق وتشارك فيه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وتدعمه رابطة المصارف الخاصة العراقية".

وقال مخيف خلال كلمة له بالاحتفالية، إن "صندوق المبادرة المجتمعية تعدى الحدود المتعارف عليها في القطاع المصرفي إذ ذهب الى تمويل النشاطات والمشاريع الإنسانية والثقافية والبيئية والفنية"، لافتا إلى أن "مبنى الصابئة المندائيين لا يقل اهمية عن بقية المشاريع التي مولها الصندوق لما له من بعد انساني يرتبط بأهمية أبناء شعبنا من هذه الطائفة المهمة في العراق".

من جانبه وصف رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ستار جبار حلو وفق البيان، خطوة البنك المركزي بـ"السباقة لأنها مهدت الاجواء الدينية الملائمة للطائفة بعد تأهيل المبنى، فضلا عن المساحات التي ستتاح لأبناء الطائفة في ممارسة طقوسهم".

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