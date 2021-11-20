المنتخب الوطني للشباب ’يهزم’ نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة

2021/11/20 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تغلّب المنتخب الوطني العراقي للشباب، السبت، على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن بطولة إيرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية.

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