منتخبنا للشباب يتغلب على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة

2021/11/20 | 22:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تغلب منتخبنا للشباب على نظيره الكويتي، اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات بطولة غرب آسيا للشباب.ودخل منتخبنا للشباب المباراة بتشكيلة مكونة من: حسين حسن حارساً، وكاظم رعد ونصر سلام والاي فاضل وسجاد محمد في خط الدفاع، أما في خط الوسط فقد جاء عبد الرزاق قاسم ومحمد عبدالحميد وعلي شاخوان وبلند إزاد، […]

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