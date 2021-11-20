العراق يهزم الكويت بثلاثية في بطولة غرب آسيا للشباب

2021/11/20 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن منتخبنا الوطني، السبت، من الفوز على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة غرب آسيا للشباب.

وسجل هدف المنتخب الاول بلند عمر في الدقيقة 59 وعزز البديل ازهر على تقدم منتخبنا بهدفين في الدقيقتين 64 و84 من المباراة.

وبهذا الفوز تصدر منتخبنا مجموعته بفارق الاهداف عن المنتخب البحريني الذي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الفلسطيني.

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