نجم برشلونة يقرر اعتزال كرة القدم

2021/11/20 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت عن مفاجأة تتعلق بمصير الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني، بعد إصابته الأخيرة.

وتعرض أغويرو مؤخرا لمشاكل في ضربات القلب، خلال مباراة فريقه مع ألافيس ضمن الدوري الإسباني، وتأكد حينها غيابه لمدة 3 أشهر على الأقل لإجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان على صحته.

وحسب إذاعة “راديو كتالونيا”، فإن أغويرو قرر اعتزال كرة القدم بناء على نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وصعوبة عودته للملاعب مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للحديث عن إصابته وإعلان اعتزاله بشكل رسمي.

كما أكد الصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” صحة الأخبار عن نهاية رحلة أغويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة.

يذكر أن أغويرو البالغ 33 عاما انضم إلى برشلونة في مايو الماضي قادما بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل بقميصه 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات آخرها في الموسم المنقضي.

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