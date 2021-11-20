تدافع لجمع آلاف الدولارات سقطت من شاحنة على طريق.. والشرطة تجمعها

2021/11/20 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطرت الأموال على طريق سريع في سان دييغو صباح الجمعة، عندما انفتح أحد أبواب شاحنة مصفحة وسقطت أكياس بها عملات ورقية.أدى التدافع الناتج عن ذلك من قبل السائقين لجمع العملات إلى إغلاق الطريق السريع المتجه شمالًا، وفقًا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP).وقال المتحدث باسم الشرطة إن شخصين على الأقل تم القبض عليهما في مكان الحادث بعد أن تركا سياراتهما وأغلقا المسارات.وقد دعت الشرطة الأشخاص الذين التقطوا المال للإسراع وإعادتها.

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