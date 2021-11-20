2021/11/20 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، استكمال اجراءات التعيين في مديرية ماء الديوانية.وذكر المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “عقد جلسته التاسعة والعشرين الخميس الموافق 2021/11/19 برئاسة رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصادق على تعيين أصحاب العقود في مديرية ماء الديوانية المركز الخبري الوطني.

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