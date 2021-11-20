القوات المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة وتسيطر على مناطق استراتيجية

2021/11/20 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عمليات تطهير للمناطق المحررة مؤخرا شمال وغرب مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، من الألغام ومخلفات الحرب الحوثية.

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصدر في وحدة الهندسة العسكرية، أن الفرق الهندسية تعمل بشكل مستمر ومكثف لتأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي بعد طردها من مناطق شاسعة في العمليات العسكرية الأخيرة.

وأكد المصدر أن الوحدة تمكنت من انتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، كما عثرت على صواريخ ومتفجرات متنوعة ومجموعة من العبوات المموهة وفق الطبيعة الجغرافية وفككتها ضمن مهام تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.

وكان إعلام القوات المشتركة أكد في وقت سابق استمرار تقدم القوات المشتركة شمالي مديرية حيس، وتحرير مساحات شاسعة في معارك متواصلة منذ الصباح الباكر.

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