طهران تندد بالهجوم على قنصليتها وتدعو برلين إلى اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار ذلك

2021/11/20 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت إيران، بالهجوم الذي استهدف قنصليتها في مدينة هامبورغ الألمانية إثر قيام مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية، داعية برلين إلى اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران تدين الهجوم على مبنى القنصلية العامة لإيران في هامبورغ، داعيا الحكومة الألمانية إلى التصرف بجدية ومسؤولية في أداء واجباتها المحددة في تأمين المقار الدبلوماسية لبلاده في ألمانيا.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت بوقوع هجوم على القنصلية الإيرانية في هامبورغ في ألمانيا مساء أمس الجمعة، بزجاجات حارقة.

وأفادت بأن الحادث خلف أضرارا في مبنى القنصلية، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بين العاملين فيها.

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