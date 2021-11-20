جامعة جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات المؤكدة عالميا تجاوزت 256 مليون إصابة

2021/11/20 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى مئتين وستة وخمسين مليونا وسبع مئة وخمسة وعشرين ألفا وست مئة وسبع وتسعين حالة.

وأفادت الجامعة، بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء تفشي الجائحة إلى خمسة ملايين ومئة وأربعين ألفا وتسع مئة وأربع عشرة حالة.

هذا، وأوضحت جامعة “جونز هوبكنز” أن الولايات المتحدة الأميركية سجلت أعلى حصيلة إصابات ب‍فيروس كورونا في العالم والتي بلغت سبعة وأربعين مليونا وست مئة وستين ألفا وثلاث مئة وتسعا وسبعين حالة.

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