الشيخ الكربلائي يكرم الدكتور افضل الشامي بعد انتهاء مدة تكليفه بمهام رئاسة هيئة التعليم الجامعي بالعتبة الحسينية

2021/11/20 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

الدكتور افضل الشامي بمناسبة انتهاء

تكليفه بمهام رئاسة هيئة التعليم

الجامعي في العتبة الحسينية المقدسة

وجاء هذا التكريم تقديراً لل

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