2021/11/20 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب العراقي الشبابي على

نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة ضمن بطولة

ايرثلنك غرب اسيا للشباب التي افتتحت

اليوم في مدينة البصرة.

وسجل اهداف العراق، بلند ازاد عمر في

الدقيقة 59 وازهر علي هدفين في الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق الشبابي يقسو على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة في اولى مباريات بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق الشبابي يقسو على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة في اولى مباريات بطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).