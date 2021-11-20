2021/11/20 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، على حريق اندلع داخل مخزن للتوابل في سوق الشورجة التجاري خلف عمارة الضمان وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في سوق الشورجة..



والدفاع المدني يتدخل المركز الخبري الوطني.

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