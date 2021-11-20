2021/11/20 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين الذين أعلنوا تنفيذ هجمات استهدافهم عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية بطائرات مسيرة.

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