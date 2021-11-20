هل ستفضي انتخابات تشرين 2021 الى اندلاع تشرين اخرى؟ - سربست مصطفى رشيد اميدي

2021/11/20 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي ان اندلاع انتفاضة تشرين 2019 قد جاءت نتيجة تراكم فشل الحكومات المتعاقبة منذ 2004 وربما قبلها في معالجة الاوضاع السياسية و الامنية المضطربة باستمرار في العراق، وعدم تقديم اية خدمات، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، و البطالة المتزايدة و القمع المستمر للاحتجاجات المطلبية.



وعلى الرغم من القمع الدموي للانتفاضة بواسطة اجهزة الحكومة العراقية ومسلحي الاحزاب السياسية.



الا انها استطاعت ان تفرض ب ......





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