الماركسيّة الحيّة مقابل الماركسيّة المبتذلة – ثورة تحريريّة و ليس إصلاحيّة بلا حياة - شادي الشماوي

2021/11/20 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 722 ، 18 أكتوبر 2021www.revcom.us/en/bob_avakian/living-marxism-vs-vulgarized-marxism-liberating-revolution-not-lifeless-reformismلدي بعض النزعات السياسيّة – بما في ذلك ضمن " المتيقّظين " و " التقدّميّين " و " اليساريّين " عموما – هناك فكرة شائعة متواترة التكرار: " لا تعالج الماركسيّة سوى الطبقيّة وهي لا تتحدّث عن أو ليس ها حلّ لتفوّق البيض و التفوّق ......





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