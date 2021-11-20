نفي لتعيين الشيف شاهين طباخاً خاصا للمنتخب الوطني

2021/11/20 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت منظمة "التقنية من أجل السلام"، السبت، الأنباء التي تحدثت عن تعيين الشيف شاهين، طباخاً للمنتخب الوطني، بدلاً عن الحالي حميد ابو الرجاء.

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وذكرت المنظمة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، تابعها "ناس" (20 تشرين الثاني 2021)، أنه "تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تعيين الشيف شاهين طباخا للمنتخب الوطني بدلا من الطباخ الحالي حميد ابو الرجاء في خطوة تأتي استكمالا لقرارات التغيير بمنظومة المنتخب الوطني الذي شهد تراجع مخيف بنتائجه".

وأوضحت المنظمة، أن "الخبر المتداول غير صحيح، حيث نفى الشيف العراقي شاهين خبر تعيينه طباخا للمنتخب الوطني العراقي بدلا عن الطباخ الحالي بعد تواصلنا معه".

ونشر شاهين "قصة - story" عبر حسابه على الانستغرام فند فيها الأنباء المتداولة بشأن تعيينه طباخا للمنتخب.

وتابعت، أنه "أيضا بعد مراجعة المواقع والصفحات الرسمية التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم لم نجد أي أثر لهذا الخبر، ولم يقم بالإعلان عن مثل هكذا أمر، كذلك هو الحال للوكالات الإخبارية والمواقع الرياضية التي بدورها لم تقم بنقل مثل هكذا خبر".

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