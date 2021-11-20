تصريح جديد من المفوضية بشأن 'تغير' نتائج الانتخابات

2021/11/20 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مفوضية الانتخابات، السبت، حدوث تغيير في النتائج اثر الغاء نتائج محطات انتخابية بقرارات من الهيئة القضائية.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، ان "قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية والمفوضية طبقت تلك القرارات وسبق لها أن حققت بملفاتها سابقا".

وأضاف جميل، ان "الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية وليس المفوضية ومن المحتمل أن تحدث تغييرا بالنتائج وننتظر اكمال الطعون وربما تصدر قرارات بإعادة فرز محطات أخرى".

وتابع، ان "المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية بعد ذلك تعلن المفوضية اسماء الفائزين".

وبخصوص الجهة المخولة بإعلان النتائج أوضح جميل أن "الهيئة القضائية ليست هي من يعلن النتائج النهائية بل المفوضية ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية".

وبين، انه "إذا أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم اصدار قرار بعد وفرز محطات فستعلن نتائج الانتخابات قريبا".

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق قبول الهيئة القضائية سبعة طعون نتج عنها قرارات بإلغاء أصوات انتخابية بعدد من المحطات.

A.A

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