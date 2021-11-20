إفادة سلطان هاشم تعاد من جديد بكتاب.. استياء من ذوي ضحايا الأنفال (تفاصيل)

2021/11/20 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، اليوم السبت، سحب كتاب من معرض السليمانية الدولي للكتاب، تضمن مقابلة مع وزير الدفاع إبان عهد نظام صدام حسين، سلطان هاشم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تلقت بلاغاً من اتحاد كُتّاب جينوسايد كردستان، بشأن عرض كتاب بعنوان (سلطان هاشم، ذاكرة الحروب وٲسرارها) في المعرض الدولي للكتاب بمدينة السليمانية، وهو عبارة عن مقابلة مطولة أجراها د.



علي السعدي مع وزير الدفاع العراقي إبان عهد نظام البعث البائد".

وبينت أن "مضمون الكتاب أثار استياء ذوي ضحايا عمليات الأنفال، بسبب إنكار سلطان هاشم أن تكون تلك العمليات استهدفت المدنيين في كردستان، قائلاً إنها كانت ضد قوات البيشمركة".

وأشارت الوزارة إلى أن "دار القنادیل للنشر والتوزیع قامت اليوم بسحب الكتاب بتوجيه من وزارة الثقافة في إقليم كردستان".

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