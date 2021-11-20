قمة الدوري الإنجليزي تنتهي بفوز كبير لليفربول على أرسنال

2021/11/20 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً على حساب نظيره أرسنال، بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " أنفيلد ".ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز الى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس.وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق ساديو ماني برأسية في الدقيقة "39"، ثم سجل دييجو جوتا هدف ثاني في الدقيقة "52" مستغلاً خطأ في التمرير من لاعب أرسنالوسجل محمد صلاح هدف ثالث للريدز في الدقيقة "73" بعد تمريرة من ماني، ثم سجل البديل تاكومي مينامينو هدف رابع بتمريرة من أرنولد في الدقيقة "77".

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