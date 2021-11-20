الدفاع المدني ينشر تفاصيل حريق الشورجة

2021/11/20 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تفاصيل حادث حريق سوق الشورجة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للتوابل في سوق الشورجة التجاري خلف عمارة الضمان وسط بغداد".

وبينت أن "خمس فرق اطفاء شاركت في اخماد الحادث بعد ان طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى المخازن المجاورة لموقع الحادث".

وأكدت أن "الفرق انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأوضحت أنها "طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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