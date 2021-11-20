زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال ايران

2021/11/20 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات ، اليوم السبت، مناطق قريبة من بحر قزوين شمال إيران.وذكرت وكالة ايرنا ان : مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران اشار الى ان الزلزال كان عند التقاء خطي الطول الشرقي 49:44 والعرض الشمالي 41:62 درجة، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.واضافت / حسب المركز / يبعد الزلزال عن مدينة اردبيل / شمال غرب/ 388 كم، وعن مدينة تبريز /مركز محافظة اذربايجان الشرقية –شمال غرب/ 477 كم./انتهى3

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