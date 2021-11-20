بعد خسارة اليوم .. زيدان بات قريبا لتدريب المان يونايتد

2021/11/20 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / من المقرر ان يتخذ مجلس إدارة مانشستر يونايتد باجتماع طارئ، مساء اليوم السبت، قرار بإقالة المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير في أعقاب هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد المهدد بالهبوط.وقالت صحيفة /التايمز/ البريطانية : أصدرت عائلة غليزر مالك النادي تعليماتها لمسؤولي النادي لتسريع محاولات إقناع زين الدين زيدان بتولي المنصب في منتصف الموسم، ما زاد من عرض يونايتد المالي للمدرب الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد.وفاز سولشاير، البالغ عمره 48 عامًا، بخمس مباريات فقط بين 12 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان الانهيار دراماتيكيًا بعد الهزيمة على ملعب واتفورد بعد الهزائم المتتالية على أرضه أمام غريميه التاريخيين مانشستر سيتي وليفربول.وتأتي الخسارة الكبيرة قبل أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 مباراة.واستقبل يونايتد 15 هدفا في آخر خمس مباريات بالدوري وسط غضب كبير من مشجعيه.وقالت إحصائيات OPTA إن هذه الهزيمة الأكبر لمانشستر يونايتد في الدوري أمام فريق صاعد حديثا منذ خسارته في أيلول 1989 5-1 أمام مانشستر سيتي.كما أن رباعية واتفورد على ملعبه رفعت الأهداف التي تلقاها مانشستر يونايتد في كافة المسابقات هذا الموسم إلى 29 هدفًا، ليتفوق فقط على نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري وليستر سيتي وكل منهما تلقى 30 هدفا حتى الآن هذا الموسم./انتهى3

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