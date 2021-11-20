2021/11/20 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الشباب يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت بغداد-الزمان استهل منتخب الشباب لكرة القدم مشاركته في بطولة غرب اسيا بكرة القدم للشباب بفوز عريض على نظيره الكويتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت على ملعب البصرة.وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني تصاعد […]

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