يوميات دنماركية 200+82 - حكمة اقبال

2021/11/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- لقطات من نتائج إنتخابات مجالس المدن:- بعد خسارة كبيرة لمرشحي حزب الشعب الدنماركي (يميني متطرف) أعلن رئيسه كريستيان ديل عن انسحابه من رئاسة الحزب.



- بعد 112 سنة خسر حزب المحافظين (يميني) منصب محافظ مدينة فريذركسبيرغ، وحل بديلاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يساري).- كريستينا هانس (28 عاما) وهي اصغر محافظ منذ الانتخابات السابقة، سجلت رقم قياسي بعد ان حصلت على 46% من اصوات الناخبين في مد ......





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