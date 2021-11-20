#حكمة_اقبال 1- لقطات من نتائج إنتخابات مجالس المدن:- بعد خسارة كبيرة لمرشحي حزب الشعب الدنماركي (يميني متطرف) أعلن رئيسه كريستيان ديل عن انسحابه من رئاسة الحزب.
- بعد 112 سنة خسر حزب المحافظين (يميني) منصب محافظ مدينة فريذركسبيرغ، وحل بديلاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يساري).- كريستينا هانس (28 عاما) وهي اصغر محافظ منذ الانتخابات السابقة، سجلت رقم قياسي بعد ان حصلت على 46% من اصوات الناخبين في مد ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+82 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+82 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).