بعد كرار الأسدي.. تعرض الناشط مازن محبوبة إلى اعتداء في النجف

2021/11/20 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض الناشط مازن محبوبة،السبت، إلى اعتداء بالضرب من قبل مجهولين في محافظة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب نشطاء من المحافظة، فإن الاعتداء جاء بعد مشاركة الناشط مازن محبوبة في وقفة احتجاجية، تضامناً مع الناشط كرار الأسدي، الذي تم استهداف منزله من قبل أشخاص مجهولين ما أدى إلى إصابة نجل شقيقته بحروق جراء الاستهداف.

وكانت كاميرا "ناس" قد التقت بالناشط مازن محبوبة، الذي تحوّل إلى أحد "رموز اعتصام النجف".

وتعرض منزل الناشط كرار الأسدي في محافظة النجف، إلى استهداف من قبل مجهولين في وقت سابق، ما أدى إلى إصابة ابن شقيقته بحروق، فضلا تسجيل أضرار بواجهة منزله وعجلته الشخصية.

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