2021/11/20 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، السبت، استكمال إجراءات تعيين 85 شخصا في مديرية ماء الديوانية.

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، انه "عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي جلسته التاسعة والعشرين الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١٩ برئاسة رئيس المجلس الاستاذ محمود التميمي ونائبه واعضاءه".

وأضاف البيان، ان "المجلس ناقش خلال الجلسة قرار استكمال اجراءات التعيين لمديرية ماء الديوانية".

وتابع: "اذ صادق المجلس على تعيين أصحاب العقود الشاغرة الذين سبق أن أنجزت المديرية اجراءات تعيينهم والبالغ عددهم 85 شخصا ضمن درجات الحذف والاستحداث لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يعلن المصادقة على تعيينات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يعلن المصادقة على تعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).