الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق في سوق الشورجة

2021/11/20 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، السيطرة على حادث حريق مخزن للتوابل في سوق الشورجة وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للتوابل في سوق الشورجة التجاري خلف عمارة الضمان وسط بغداد”.

وأضافت أن “خمس فرق اطفاء شاركت في اخماد الحادث بعد ان طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى المخازن المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

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