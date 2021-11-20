مع التراخي الأمني.. ما أسباب توقف تغييرات المنظومة بهذه المحافظة العراقية

2021/11/20 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر حكومية، اليوم السبت، عن اسباب توقف تغييرات منظومة امن ديالى منذ اكثر من اسبوع.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت اكثر من 5 تغييرات مهمة في مناصب امنية ابرزها قائدي الشرطة والفرقة الاولى للجيش العراقي باوامر عليا من بغداد"، لافتة الى انه "رغم حساسية الوضع في ديالى عقب ازمة المقدادية وتداعياتها على السلم الاهلي الا ان التغييرات لم تتوقف".

واضافت ان "التغييرات مستمرة ولكنها تعتمد اطار تقارير التقييم للاداء الامني لكل القواطع من قبل لجان مختصة"، مبينة انه "ليس هناك اي منصب امني مستثنى من اي تغيير وسيطال الجميع اذا ما اقتضت الضرورة الامنية".

ولفت الى "تدوير القطعات العسكرية بين المناطق ومنع بقائها لسنوات في ذات القواطع من القرارات المهمة التي سيتم تفعيلها في الامد القريب".

واشارت الى ان "هناك رؤية شاملة لملف امن ديالى والتغييرات التي جرت الاسبوع الماضي هي الخطوة الاولى وستليها خطوات اخرى"، مؤكدة بان "التغييرات رهن التقارير الميدانية بالوقت الراهن".

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