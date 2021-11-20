هاني عاشور لـ / نينا / : كل خطوات التصعيد الحالية.. عملية ضغط للتفاوض والوصول لحلول ترضي الجميع

2021/11/20 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير والباحث الاستراتيجي هاني عاشور ان : كل خطوات التصعيد الحالية..عملية ضغط للتفاوض والوصول لحلول ترضي الجميع .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الوضع في الساحة يوضح بان لن يكون تصعيد خطير والان خلف الكواليس تدور حوارات ووساطات وتفاهمات للفترة المقبلة.واضاف عاشور ان : هذه التفاهمات ربما تفضي الى ان عملية اعلان النتائج هادئة بدون ازمة اذا ماتوصلت الكتل لحلول وحتى ان حدثت عمليات تصعيد لن تكون سوى ضغط للتفاوض ولن تؤدي للمقاطعة او الخلافات او وقوع دماء .واوضح ان : الحلول موجودة ويعرفها الجميع وسنعود للمحاصصة./انتهى3

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