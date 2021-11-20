2021/11/20 | 23:27 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: استبدال القوات العسكرية الامريكية بالمستشارين خدعة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/20 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: استبدال القوات العسكرية الامريكية بالمستشارين خدعة جديدة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: استبدال القوات العسكرية الامريكية بالمستشارين خدعة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).