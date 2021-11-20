إحراق مكتب نائب إيراني محافظ متشدد بعد تصريحات بشأن احتجاجات 2019

2021/11/20 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أحرق مجهولون واجهة مكتب نائب إيراني محافظ متشدد أثارت تصريحات أدلى بها مؤخرا بشأن احتجاجات العام 2019 المناهضة للحكومة انتقادات واسعة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية السبت.وأفادت وكالة “فارس” المحافظة “أُضرمت النيران مساء الجمعة في واجهة مكتب حجة الإسلام (وهو لقب لرجل دين برتبة متوسطة) حسن نوروزي، ممثل […]

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