مكتب الحلبوسي ينفي إهداء المشجع مهدي لكزس2021 برقم 1 أنبار

2021/11/20 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مكتب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، السبت، إهداء سيارة، وذلك بعد نشر مشجع المنتخب العراقي مهدي الكرخي، مقطعاً مرئياً، قال فيه إنه تلقى سيارة هدية من الحلبوسي.

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وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، إنه "ينفي المكتب الإعلامي لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ما ورد في فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شخص يدّعي فيه إهداءه سيارة".

وأضاف، "ويؤكد المكتب تحمُّل الجهات التي تدّعي وتروج لمثل هكذا ادعاءات كلَّ التبعات القانونية التي تُتخذ بحقهم في حال تكرارها".

رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، يهدي المشجع مهدي سيارة حديثة تحمل رقم ١ انبار ..ابو دهن الحر !!( من اين لك هذا ) ؟؟#القضاء_يفضح_التزوير pic.twitter.com/m1HofcWgzE

— ابو عسكر الخفاجي (@aboaskar233) November 20, 2021

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