العراق.. أب يقتل ابنه لبصقه عليه

2021/11/20 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، السبت، باعتقال رجل اقدم على قتل ابنه اثر "بصق" الاخير عليه في مدينة سامراء.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (20 تشرين الثاني 2021)، انه تم "القاء القبض على رجل قام بقتل ابنه ببندقية صيد "كسرية"، بعد ان "بصق" بوجهه اثر خلاف عائلي".

وأوضح، ان "الرجل يبلغ من العمر 55 عاما"، مشيرا ان "الكوادر الطبية نقلت جثة المجنى عليه الى الطب العدلي، وتم ايداع الجاني سجن مركز شرطة الجبيرية لاكمال اجراءات التحقيق واحالته للمحاكم المختصة".

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