مكتبه ينفي صحة فيديو بشان اهداء الحلبوسي سيارة الى شخص

2021/11/20 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى المكتب الاعلامي لرئيس تحالف تقدُّم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ما ورد في فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شخص يدّعي فيه إهداءه سيارة.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي تلقت “تقدم “نسخة منه “ينفي المكتب الإعلامي لرئيس تحالف تقدُّم محمد الحلبوسي ما ورد في فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شخص يدّعي فيه إهداءه سيارة”.

واكد البيان “تحمُّل الجهات التي تدّعي وتروج لمثل هكذا ادعاءات كلَّ التبعات القانونية التي تُتخذ بحقهم في حال تكرارها”.

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