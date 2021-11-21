2021/11/20 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطر ليفربول شباك ضيفه أرسنال بأربعة أهداف نظيفة، مساء السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يمطر أرسنال برباعية نظيفة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يمطر أرسنال برباعية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).