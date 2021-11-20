محمد بن زايد يبحث في أبو ظبي العلاقات التنموية والاستثمارية مع رئيس موريتانيا

2021/11/20 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصلّ يدخل مسجد المدينة المنورة في وسط نواكشوط في 17 ك2/يناير 2020.© ا ف ب/ا ف ب جون ويسيلز ابوظبي (أ ف ب) – بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور الإمارات حاليا.وقالت وكالة أنباء الإمارات إنهما […]

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