2021/11/20 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم السبت، بأن قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي نفذت قصفا استهدف معاقل لـ"داعش" في الطارمية، شمالي بغداد.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "كتيبة اسناد اللواء 12 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من دك معاقل لفلول "داعش" الارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.".

وأضاف البيان، أن "الكتيبة تمكنت من تحقيق عدد من الاهداف عبر دك معاقل لفلول "داعش" الارهابي ومعالجة اهداف للتنظيم الارهابي في قضاء الطارمية".

وتابع، أن "قوات الحشد الشعبي تواصل جهودها من اجل ضرب اوكار ومعاقل فلول "داعش" الارهابي في قضاء الطارمية ومنع عناصره من محاولة ايجاد موطئ قدم لهم في القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يقصف مواقع لداعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يقصف مواقع لداعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).