مكتب رئيس البرلمان السابق يوضح بشأن سيارة

2021/11/20 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ينفي المكتب الإعلامي لرئيس تحالف تقدُّم محمد الحلبوسي ما ورد في فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شخص يدّعي فيه إهداءه سيارة.



ويؤكد المكتب تحمُّل الجهات التي تدّعي وتروج لمثل هكذا ادعاءات كلَّ التبعات القانونية التي تُتخذ بحقهم في حال تكرارها.

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